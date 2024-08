Dead Cells : l'ultime MAJ de contenu est disponible

Après 7 ans de carrière et plus de 10 millions de ventes, la belle aventureprend aujourd'hui fin avec le lancement de l'ultime MAJ gratuite, nommée judicieusement « The End is Near » et portée vers la malédiction aussi bien dans les mutations, les nouvelles armes et les biomes spéciaux très dangereux mais au loot de meilleure qualité.Motion Twin pourra ensuite se consacrer plus pleinement à sa prochaine licence, tandis que Evil Empire continue tant bien que mal de faire exister, déjà en forte difficulté niveau audience sur Steam.