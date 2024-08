Mortal Kombat 1 : la présentation de Cyrax

Pour la reprise de son suivi,va étaler avec le temps les différents trailers de présentation des nouveaux arrivants en commençant par Cyrax, devenu(e) femme dans ce nouvel univers et évidemment bien mise en avant dans l'extension scénarisée « Khaos Reigns ».Une extension qui coûtera la coquette somme de 49,99€ car intégrant directement le Kombat Pass 2 (impossible à acheter à part), le tout prévue le 24 septembre. A cette date seront directement fournis Cyrax ainsi que Noob Seibot et Sektor, tandis que suivront au fil des mois Conan le Barbare, Ghostface et le T-1000. Les Animalities seront ajoutées, toujours le 24, via une MAJ gratuite.