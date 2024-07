Dragon Ball : Sparking Zero propose sa nouvelle BA spéciale Saiyans & Namek

On s'attendait, vu les dernières pages du Jump, à ce que le nouveau trailer des'attarde sur la Saga Cell, mais ce sera pour la prochaine fois, la BA du jour étant totalement consacré aux débuts de DBZ, donc le combo arcs Saiyans & Namek. De quoi confirmer encore d'autres persos (même Nail sera là) et un minimum de respect dans la mise en scène.Sortie prévue le 11 octobre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.