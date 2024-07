Ys Memoire est bien officialisé chez nous

Sans surprise vu l'auto-leak de son éditeur lui-même,est désormais officialisé en occident, sans autre précision qu'un vague début 2025, aux USA comme en Europe, et sur les mêmes supports qu'au Japon (donc PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch).Une édition spéciale en physique sera disponible sur PS5/Switch pour 59,99$ (les choses sont à confirmer chez nous), uniquement sur le Store de XSEED et avec divers goodies à retrouver dans l'u des visuels ci-dessous.