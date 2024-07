Dead Rising Deluxe Remaster : bande-annonce, date de sortie, infos et version boîte

Le principal morceau du « Capcom NEXT » fut donc comme attendu le nommé(ou DRDR pour les intimes), un titre qui a déjà le mérite de ne pas mentir sur ses intentions : malgré une refonte graphique probablement sous RE Engine, l'éditeur ne le considère pas comme un remake mais un simple polish de réactualisation avec des options de confort comme des sauvegardes automatiques, une meilleure IA, un peu de souplesse dans le gameplay ou encore pour la première fois un doublage FR.Sortie prévue le 19 septembre (PC, PlayStation 5, Xbox Series) uniquement en dématérialisé dans un premier temps vu que la version boîte n'arrivera qu'en novembre. En outre, la précommande vous offrira 3 skins (l'original de 2006, celui de Chuck et le costume abeille) en plus de 3 musiques.- 49,99€ en dématérialisé.- 59,99€ pour l'édition spéciale numérique avec quelques skins.