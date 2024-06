C'est aujourd'hui même que débute la deuxième année de carrière deavec la mise en ligne de l'increvable M.Bison, fourni avec ses défis, son apparition en World Tour et bien entendu la possibilité d'apprendre ses principaux coups avec l'avatar.Le personne est intégré au second pass (29,99€), qui fournira également sur la longueur Terry (fin d'année), Mai (début 2025) et Elena (printemps 2025).