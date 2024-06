Romancing SaGa 2 aura droit à son remake

Plusieurs années un simple remaster pour améliorer sa culture,va cette fois bénéficier d'un vrai remake qui à première vue ne semble pas changer ses fondamentaux, mais avec un relifting pas si éloigné du style de ce que propose lesdepuis quelques temps, proposant en outre des musiques réarrangées et 3 modes de difficulté. Info : le mode de difficulté max correspondra à la difficulté de l'époque, preuve encore une fois que les temps changent.Sortie prévue le 24 octobre sur PC, Switch et les deux générations PlayStation. 49,99€ dans tous les cas, et pour l'heure aucune information quant à la localisation.