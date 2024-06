Dragon Ball Sparking Zero : éditions spéciales, Season Pass et un petit mot sur le split-screen

Retour à froid sur la dernière présentation decar il y a des choses à dire en dehors de la nouvelle bande-annonce et la date de sortie annoncée pour le 11 octobre prochain.Voici donc :- Edition Deluxe à 99,99€ avec 3 jours d'accès anticipé et un Pass.- Edition Ultimate à 109,99€ ajoutant un costume DB Super et quelques bonus.- Edition Collector à 199,99€ ajoutant un steelbook, des cartes holographiques et un diorama.- Le Pass proposera 20 persos (transfos incluses) dont Gamma-1 et Gamme-2.- Ce même Pass intégrera des persos de Dragon Ball Daima.- Le VS split-screen est bien là : mais uniquement dans la Chambre du Temps en décors...