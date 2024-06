Street Fighter 6 : déjà la présentation et la date de sortie du retour de M.Bison

Pas de temps à perdre pour Capcom et surtout inutile de patienter jusqu'à l'EVO pour en savoir davantage sur le premier représentation du Pass 2 de, tout simplement parce qu'il arrivera avant : c'est le 26 juin sur M.Bison fera son retour sur le ring.Revenu d'entre les morts, le « Dictator » s'offre une bande-annonce de présentation pour montrer les contours de son moveset et la carotte du costume d'époque pour les nostalgiques. Rappelons que le Pass 2 inclura du Fatal Fury avec Terry (fin d'année) et Mai (début 2025), accompagnés pour terminer la deuxième année d'Elena (printemps 2025).