Un peu avant l'heure, Shin Megami Tensei V : Vengeance s'offre un trailer de lancement

Atlus est au courant que les prochains jours vont être particulièrement chargé niveau actualité, et afin de profiter du calme avant la tempête, diffuse de suite le « trailer de lancement » dealors que sa sortie n'interviendra que le 14 juin (sur tous les supports) avec diverses améliorations dont un boost du nombre de démons et un nouveau scénario, réclamant néanmoins d'avoir parcouru la moitié du jeu pour prendre cette embranchement.Atlus qui sera d'ailleurs occupé dans la nuit du 7 au 8 juin (à 03h00 du matin chez nous) pour présenter plus en détails son, prévu lui le 11 octobre sur PC et supports PlayStation comme Xbox.