Demon Slayer STB aussi sur PC, PS, Xbox

A peine disponible en « exclusivité » sur Switch, le party-gamesouhaite déjà aller voir ailleurs et s'annonce pour le 17 juillet sur tous les autres supports (PC, PlayStation et Xbox en cross-gen).On apprend également que le titre bénéficiera d'un minimum de suivi gratuit pour les fans, avec l'ajout au casting de Genya Shinazugawa pour cet été puis Kanao Tsuyuri dès que possible.