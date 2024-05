Une date pour la compilation Rocket Knight

Les précommandes de l'édition physique LRG sont achevées depuis un moment et s'il faudra patienter pour connaître les dates d'envoi, ceux qui se contenteront du dématérialisé peuvent savoir que, c'est pour le 11 juin au prix de 29,99€ (PC, PS5, PS4, Switch).Collaboration spéciale entre Konami et LRG (ce dernier utilisera son moteur pour émuler parfaitement les originaux), cette compilation proposera les deux épisodes sortis respectivement en 1993 et 1994, ainsi que le spin-off. En bonus : une nouvelle cinématique d'introduction, une fonction rewind, un musée et un mode Boss Rush.