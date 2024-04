Survios confirme Alien : Rogue Incursion (VR)

Il y a un an de cela, le studio Survios (auteur de plusieurs jeux VR dont le très bon) annonçait sa propre adaptation de l'univers Alien pour la réalité virtuelle. L'heure est aujourd'hui à nous en apprendre davantage et en attendant le gameplay, on a désormais un nom définitif et la promesse d'un jeu purement solo horrifique, même si le titre laisse entendre des éléments d'un autre sous-genre (le roguelite, vous connaissez?).En voici le premier teaser, et ça sortira en fin d'année sur PlayStation VR 2, SteamVR et Quest 3.