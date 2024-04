Fallout (Prime) se prépare pour son lancement

Plus qu'une semaine avant le lancement (et en un seul jet) de la Saison 1 desur Amazon Prime, dont voici une nouvelle vidéo pour mettre en avant les trois personnages centraux de cette adaptation surveillée de près : une résidente d'un abri qui va découvrir ce qui reste de l'apocalypse, une Goule interprétée par Walton Goggins (The Shield et quelques films de Tarantino) et enfin Maximus, membre de la fameuse Confrérie de l'Acier.Pendant ce temps, Bethesda reste totalement muet quant à l'upgrade PS5/XBS de, promise depuis perpète. Déjà qu'on n'est pas prêt de voir la couleur du cinquième opus...