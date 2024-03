Gol D. Roger débarque dans One Piece PW4

La carrière den'est pas encore terminée et Bandai Namco rappelle justement qu'il reste un tout dernier pack de 3 personnages à sortir, dont la tête d'affiche sera Gol D. Roger avec son moveset à moitié inventé (les fans savent pourquoi).Le mystère est entretenu pour les deux derniers mais les leaks sont connus depuis bientôt un an : Monkey D. Garp jeune et Silvers Rayleigh jeune.