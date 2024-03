Kunitsu-Gami : la nouvelle présentation

La nouvelle présentation dea permis de saisir un peu plus à quoi s'attendre de cette drôle d'originalité signée Capcom et attendue pour cette année, sans plus de précisions, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, et comme promis dans le Game Pass.La progression s'articule en deux phases, elles-mêmes réparties en plusieurs villages : dans chaque village, le jour servira à nettoyer la zone, aider les villageois et faire diverses tâches pour rameuter un maximum d'alliés à votre cause. La nuit, c'est la bataille des villageois contre les armées du mal avec préalablement une gestion de vos troupes selon vos capacités qui ne feront qu'augmenter, pendant que le protagoniste Soh devra guider la demoiselle Yoshiro jusqu'aux différents portails de purification. Espérons suffisamment de renouvellement au fur et à mesure de l'aventure mais reconnaissons au moins que, esthétiquement, Capcom sort de ses habitudes.