Skull & Bones : Ubisoft esquive le point ventes pour plutôt parler d'engagement (quasi record)

Dans l'art de savoir manipuler les mots pour savoir dresser un beau communiqué, Ubisoft annonce tout fièrement que le lancement deest une réussite par le fait que le titre enregistre le deuxième plus gros taux d'engagement de l'histoire de l'éditeur, avec une moyenne de plus de 4h de jeu au quotidien par joueur. L'information avait été éventée par Henderson, et tout le problème est de savoir « combien » de joueurs au total, un détail manquant même si là encore connu officieusement : environ 800.000, en comptant ceux qui se sont contentés de la période d'essai gratuit.Bref, le jeu débute désormais pleinement sa carrière avec le lancement de la Saison 1 décrite ci-dessous, et si on ne sait pas combien de temps l'aventure perdurera, ne sous-estimons pas non plus Ubisoft en matière de suivi :a accueilli du contenu neuf pendant des années malgré des ventes au départ très moyennes.