Outcast : A New Beginning prépare son arrivée

Placé au milieu de grosses cartouches dans le seul but d'être présent pour la fin d'année fiscale,aura fort à faire pour se démarquer et les belges d'Appeal Studios lève justement la main pour rappeler au travers de ce petit trailer l'arrivée de cette suite le 15 mars sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series (60 balles sur PC, 70 sur consoles).Les fans de Cutter Slade ont toujours loisir de découvrir eux-mêmes un aperçu par la présence d'une démo jouable sur les différents stores.