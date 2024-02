Kingdom Come : Deliverance se montre sur Switch

On avait presque oublié son existence maisdoit encore arriver sur Switch, et cette version vient d'être annoncée pour le 15 mars avec une première bande-annonce donnant le même ton que l'original, mais en plus flou.Malgré son retard sur la concurrence (encore qu'on attend toujours une upgrade PS5/XSX), le titre coûtera 50 balles mais aura au moins l'honneur d'inclure la totalité des DLC, 5 précisément dans le cadre de sa « Royal Edition ».