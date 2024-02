REYNATIS, la prochaine production Furyu

Retour sur l'une des annonces du Partner Direct avec le tout en majuscules, une nouvelle production Furyu orientée action-RPG dont le scénario est signé Kazushige Nojima au CV plutôt sympa (FFVII, VIII, X, CC, VII Remake…).Cette nouvelle licence nous plongera d'ailleurs dans un Shibuya actuel mais néanmoins fictif car dans un monde où la magie est une réalité, néanmoins sujet d'inquiétude de la part de la population. Le pitch tournera autour de la rencontre entre deux personnages que tout oppose : Marin, magicien en quête de liberté, et inversement Sari, policière affublée de compétences magiques mais qui milite pour l'encadrement de ces pratiques par la justice et la loi.Tout ce que l'on sait du gameplay, en dehors d'un rapide aperçu des combats, c'est que l'exploration vous permettra de passer en temps réel d'un mode à l'autre : « Suppression » pour visiter Shibuya sans pouvoir, et « Liberation » pour exploiter vos compétences, au risque d'être repéré par la milice locale.Prévu pour le 25 juillet au Japon (PS5, PS4, Switch, mais également Steam vu les mentions du site officiel), le titre n'a pas encore été annoncé en occident et si NIS America s'en charge, c'est probable, on ne peut que croiser les doigts pour une traduction FR tout sauf actée.