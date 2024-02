Dying Light 2 accueille sa plus grosse MAJ

Comme promis en début de semaine, c'est aujourd'hui queprend un nouvel envol avec sa plus grosse MAJ en date, celle qui a causé quelques retard sur la deuxième extension et les Tours de Raids (entre autres) : la mise « Armes à feu » qui remet donc ce type d'équipement absent dans le jeu de base, avec pour l'occasion de nouvelles missions coop, des quêtes inédites et des améliorations visuelles en plus du retour de plusieurs personnages du premier épisode.Pour rappel et afin de fêter les 3 ans du jeu, une éditionest rendu disponible sur tous les marchés, pour 34,99€ au lieu de 69,99€ (jusqu'au 29 février) incluant le jeu de base, toutes ces MAJ et la première extension scénarisée.