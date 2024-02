Mortal Kombat 1 : la présentation de Peacemaker

arrive déjà à la moitié de son premier « Kombat Pack » et après Quan-Chi et Omni-Man, c'est au tour de Peacemaker de se préparer pour la boucherie avec une sortie annoncée pour le 28 février. Pour les curieux toujours réfractaires, on nous apprend en outre que le jeu sera à l'essai gratuit du 7 au 10 mars.Trois autres personnages sont attendu pour le Pass : Ermac, Takeda et bien entendu Homelander qui à ce rythme, pourrait arriver pour les alentours de la Saison 4 de