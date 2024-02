Monster Hunter Stories de retour cet été

Vous vous souvenez quand nous disions à l'époque 3DS que les visuels officiels de Capcom sursemblaient vachement tirés d'une version HD ? Non ? Bah on le rappelle voilà, et tout ça pour dire que le jeu fera son retour en remaster sur PC/PS4/Switch avec refonte graphique, doublage intégral et quelques friandises comme un mode Musée.Sortie prévue dans le courant de l'été, et ce afin de rebondir sur le succès connu par le deuxième épisode.