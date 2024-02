En un seul trimestre, Meta/Quest enregistre son meilleur CA... et les pires pertes de son histoire

L'actuel leader du marché de la VR, on le sait, c'est Meta/Facebook avec sa gamme Quest et le trimestre des fêtes (octobre à décembre) fut le plus impressionnant de l'histoire de la branche Reality Labs avec 1,07 milliard de dollars de CA.C'est beau, à un « petit détail » près : c'est aussi durant ce trimestre que la boîte a enregistré ses pires dépenses, à hauteur de 5,72 milliards de dollars. Donc une perte trimestrielle de 4,65 milliards, ce qui pique toujours même en temps que représentant des GAFAM. Pour autant, Susan Li, directrice financière de Meta ne s'inquiète pas car ce secteur fait actuellement office d'investissement et il ne faut pas avoir peur des pertes si l'on souhaite avoir une place de leader lorsque les beaux jours arriveront, rappelant que 50 % des dépenses actuelles de Meta sont uniquement dans la recherche pour toujours être présent sur le secteur de l'innovation et l'optimisation.Pour l'innovation, on pense notamment à l'AR (secteur sur lequel pose sérieusement ses pieds Apple avec le Vision Pro) et pour l'optimisation, se prépare de nouvelles gammes Quest, dont un Quest 3 « Lite » moins cher.