Ouverture des précos pour Rocket Knight Re-Sparked

Rappel pour ceux qui ont loupé l'information il y a quelques jours : Limited Run Games et Konami ont annoncé un partenariat pour compiler en boîte plusieurs vieilleries de l'éditeur sous le moteur maison du premier des deux.Le premier concerné est doncincluant les deux épisodes MegaDrive et celui de la Super NES, ouvrant les précommandesaussi bien sur Switch que sur PlayStation 5&4, sous plusieurs éditions et avec divers goodies pour les plus fans. Cette compilation offrira une nouvelle introduction, un musée in-game, un mode boss rush et une nouvelle intro en anime, le tout résumé dans le trailer plus bas.La deuxième compilation sera pour(ouverture des précommandes le 9 février) et une troisième encore tenue secrète sera annoncée le 24 février prochain.