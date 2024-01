Obsidian en montre davantage sur Avowed

Obsidian a eu les honneurs de débuter le Developer_Direct avec une présentation plus fournie de, sa nouvelle licence RPG mélangeant tellement les genres qu'il en sera de même pour l'équipement que l'on pourra mixer librement pour s'adapter à la situation. Et en passant, commea montré la voie, l'équipe a tenu à dire que chaque PNJ aura son propre doubleur (le héros également) en plus de lourds conséquences sur vos choix.Nul doute que Microsoft communiquera davantage sur le sujet en période E3, le lancement n'étant attendu que pour la fin d'année (PC, Xbox Series, Game Pass).