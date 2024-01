Helldivers II : trailer PC + cross-play confirmé

Un mot surlors du CES 2024 a créé la confusion quant à la date de sortie mais c'était une simple « bourde du stagiaire » : pas de report, le lancement restant signé pour le 8 février 2024 directement sur PC et PlayStation 5 afin de mieux garantir l'audience d'un potentiel jeu à service, en tout cas voulu multi, et d'ailleurs, on en profite pour nous confirmer le cross-play.Sony nous propose en plus de cela un nouveau trailer spécialement dédié aux specs PC, tout en rappelant l'envie de vendre cette suite à un prix bien plus bas que la moyenne (40€).