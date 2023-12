One Piece Pirate Warriors 4 : les persos jouables du prochain pack confirmés

Toujours aucune surprise pour ceux qui ont suivi les leaks qui datent d'il y a 5 mois : après le pack spécial Wano qui intégrait Luffy Gear 5, Kaido et Yamato, la prochaine extension de l'endurantsera dédié au film Red avec Uta (trailer de présentation ci-dessous) ainsi que Kobi et Shanks. Oui, encore Shanks alors qu'il est déjà dispo dans le roster, mais cette fois avec de nouveaux coups (amusant pour un perso qu'on n'a quasi jamais vu combattre dans toute l'œuvre).L'extension sortira le 11 janvier 2024, probablement avec de nouveaux stages, et pour rappel, le DLC suivant (et le dernier cette fois) a également été leaké avec quelques combattants de renom :- Gol D. Roger- Garp (jeune)- Rayleigh (jeune)