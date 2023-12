Test Drive Unlimited : la nouvelle bande-annonce

Nacon dévoile une nouvelle bande-annonce deafin de nous parler du système de clans (Streets VS Sharps), chacun ayant ses propres goûts, pendant que le joueur sera libre de choisir l'un ou l'autre pour y chopper des récompenses exclusives, sans que rien ne soit obligatoire.Le dernier communiqué évoque également que le jeu à son lancement proposera 4 types d'épreuves dans son monde ouvert (circuit, sprint, domination, et time attack) mais d'autres arriveront ensuite en MAJ gratuite, dont certains styles tirés du deuxième épisode. Entre deux, chacun sera libre de provoquer d'autres joueurs en ligne pour parier des sommes, tout en accomplissant des défis hebdomadaires à la monnaie spéciale (et aux récompenses qui vont avec).Sortie prévue pour 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.