Une bande-annonce pour Like a Dragon : Infinite Wealth, spécialement dédiée à Kiryu

C'est non pas grâce aux Game Awards mais tout simplement avec le « Like a Dragon Day » de SEGA que nous pouvons repartir avec une nouvelle bande-annonce de, huitième épisode principal de la franchise.Comme pour faire lien avec le récent, est mis ici en avant un Kiryu visiblement fatigué de sa carrière il est vrai particulière, ce qui n'empêchera pas Ichiban de se maintenir en tête d'affiche de ce nouveau chapitre signé pour le 26 janvier 2024 sur PC, PlayStation et Xbox (toujours du cross-gen).