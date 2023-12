Pokémon Ecarlate & Violet : un dernier trailer pour l'extension finale + codes bonus

Nintendo a publié la dernière vidéo de présentation sur la deuxième et dernière extension de, permettant de faire un point sur le contenu et il y avait effectivement des choses à dire entre le retour des anciens starters comme des légendaires, le mode vol également praticable sur le continent de Paldea ou encore la « machine de synchronisation » pour incarner directement une bestiole.Sortie prévue le 14 décembre, et en attendant quelques bonus :- Code SH1NYBUDDY pour avoir un Lucario Shiny (jusqu'au 3 janvier)- Code NEWM00N1SC0M1NG pour avoir Darkai (jusqu'au 21 décembre)- Une Master Ball offerte dans l'onglet cadeau à partir du 14 décembre (jusqu'au 3 janvier)