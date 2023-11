Suicide Squad : le trailer de King Shark

Après Harley Quinn, c'est au tour du bien plus bourrin King Shark d'avoir droit à son petit trailer de présentation pour le futur, en attendant ceux dédiés à Deadshot et Captain Boomerang. Rappelons que si tout se passe bien, c'est à dire si le jeu rencontre le succès attendu par la Warner, d'autres « vilains » jouables arriveront dans le cadre du suivi.Lancement prévu le 2 février 2024, toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.