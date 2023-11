Mortal Kombat 1 : le trailer de Omni-Man

Par un parfait sens du timing, c'est à la veille de l'arrivée de la série Invincible (Saison 2) sur Prime que NetherReam dévoile le trailer de présentation dédié à l'arrivée de Omni-Man au casting de, plus exactement via le Kombat Pack.Les possesseurs du pass en question pourront récupérer le personnage dès le 9 novembre, tandis que ceux qui préfèrent le prendre à l'unité attendront une semaine de plus.Le Kombat Pack ajoutera par la suite Quan Chi, Ermac, Takeda et deux autres guests : Peacemaker et Homelander.