Metal Gear Solid Delta : le nouveau trailer

On ne s'attendait pas à le voir revenir soudainement, et c'est donc à la surprise générale que Konami a profité du « Xbox Partner Showcase » pour donner des nouvelles de, le fameux remake dedont la nouvelle bande-annonce fait fi de tout l'art de la mise en scène propre à Kojima pour s'attarder sur l'argument principal de ce remake graphique : le rendu. Et il faut avouer que c'est quand même sympa l'Unreal Engine 5.Toujours pas de date en revanche.