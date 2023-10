Microids s'associe à Forever Entertainment (et Square Enix) pour proposer une version physique sur PlayStation 5 et Xbox Series (One inclus) de, prévue le 5 décembre prochain à un prix encore non indiqué mais il est probable que ça tourne autour des 40/45 balles.Notez que contrairement à l'édition Switch disponible depuis un moment, cette version boîte sur PS5/Xbox ne sera livrée qu'en édition limitée avec ses quelques goodies.