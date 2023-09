Dying Light 2 a du lourd pour les 6 prochains mois

Techland nous avait promis quebénéficierait d'un suivi sur 5 ans. Et après 18 mois de carrière déjà, la promesse est maintenue comme le prouve cette bande-annonce indiquant ce que l'on doit attendre des 6 prochains mois, et il y a effectivement de nombreuses choses très intéressantes, surtout quand c'est gratuit.- Nouvelles missions coop- Ajout de tableaux de quêtes- Nouveau Raid- Possibilité de rejouer les Anomalies- Retour de Tolga et Fatin- Mode de difficulté cauchemar- Nouvelle mécanique d'exécution- Ajout de nouvelles variantes d'ennemis- Possibilité (enfin) de récupérer les armes sur les ennemis- Ajout de consommables de soin- Ajout d'un niveau de rareté pour les armes- Outil de Traceur Nocturne (uniquement NG+)- Nouvelles armes à feu + couteaux, shurikens et d'autres- Possibilité de réparer ses armes (!) et de les démanteler- Option FOV également sur Series S- Améliorations de l'étalonnage des couleurs- Possibilité de désactiver le flou lumineux- Meilleurs effets météos- Plusieurs nouveaux skins à débloquer- Cross-save entre machines de même famille- Event à Halloween- Event en Hiver