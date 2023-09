PS Plus Essential : le programme d'octobre confirmé, avec son troisième jeu PS Plus Essential : le programme d'octobre confirmé, avec son troisième jeu

Pas de surprise et ça restera toujours ainsi tant que Sony n'ait pas parvenu à mettre la main sur le mystérieux ninja français : le programme PS Plus Essential du mois d'octobre proposera bien The Callisto Protocol, responsable du strike d'une partie de l'effectif (PDG inclus) de Striking Distance Studios. Oui, magnifique jeu de mot.



Les deux autres seront Farming Simulator 22 et Weird West, tous aussi bien sur PS5 que PS4, et tous à télécharger dès le 3 octobre.