Forza Horizon 5 : l'éditeur de nouveau mis à jour

Nous allons bientôt fêter les 2 ans deet alors que le cycle des débuts de la licence aurait imposé un sixième épisode avant la fin d'année, Playground Games continue aujourd'hui de prendre son temps, et annonce d'ailleurs pour le 12 septembre une nouvelle grosse MAJ « Event Lab 2.0 » pour pousser toujours plus loin les possibilités créatives. Et c'est toujours gratuit.Outre divers correctifs et améliorations comme une option permettant d'aligner automatiquement deux éléments (style murs), les petits génies de la construction auront droit à un outil de sélection multi-objets sous forme d'un bloc unique (avec save & partage), les flyers personnalisés avec vos propres images, de nouveaux éléments de personnalisation (objets & effets) et enfin, le plus important, l'Event Lab Island : une zone de 2km² au milieu du rien, donc une économie de ressources pour y créer ce que vous souhaitez.