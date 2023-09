Diablo IV : au moins une extension par an

On voyait le truc se dessiner au niveau du suivi deet l'actuelle responsable de la franchise Rod Fergusson a confirmé les choses dans une nouvelle interview. Donc à l'instar d'une saga commeou certains MMO, on agira donc sous un principe saisonnier (ça on savait) mais avec la garantie d'au moins une grosse extension chaque année. Extension payante bien évidemment, contrairement aux saisons sauf si vous craquez pour les pass (globalement du cosmétique).A ce sujet, on rappellera que la Saison 2, dite « La Saison du Sang », débutera le 17 octobre.