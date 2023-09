Final Fantasy XVI : version PC, petite update et annonce de deux extensions payantes

On pensait l'affaireterminée mais Naoki Yoshida avaient encore diverses choses à dire avec pour commencer la confirmation d'une version PC à venir, dont les nouvelles tomberont d'ici la fin de l'année si tout va bien.Mais ce n'est pas tout.Apprenons l'arrivée aujourd'hui même d'une MAJ 1.10 dont la vidéo de présentation ci-dessous est à esquiver pour ceux qui n'ont pas encore fait le jeu (y a du spoil) , résumée comme suit :- Système de transmogrification pour les armes- Ajout de l'arme Epée Oignon (FFIII)- Tenue alternative pour tous les personnages principaux (évitons d'en dire plus)- Quelques points de rééquilibrage sur le gameplay- Correction de bugsDernier point et pas des moindres, loin de là : deux extensions payantes arriveront prochainement suite aux retours des joueurs qui visiblement en veulent encore plus. Il faudra du coup patienter pour en voir davantage.