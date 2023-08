Killer Clowns s'offre un nouveau (petit) trailer

Afin de fêter la récente annonce d'un partenariat spécial avec Illfonic qui agira aussi bien en tant qu'éditeur que de renfort sur la structure online (essentiel pour un jeu multi 3V7), l'équipe depropose un nouveau trailer, toujours aussi court mais suffisant pour déceler de nouveaux clins d'oeil comme l'uppercut sanglante du petit moche, et l'animation de morts des clowns en question.Rien de plus pour le moment, le titre n'étant pas encore assez avancé pour disposer d'une date de sortie (PC, PlayStation 5 et Xbox Series).