Flashback 2 : le trailer de la GamesCom

prend un peu d'avance sur la GamesCom en diffusant de suite la bande-annonce dédiée pour faire le point complet sur cette suite surprise toujours signée Paul Cuisset, et mettant une nouvelle fois en avant Conrad B.Hart (doublé par Donald Reignoux qu'on ne présente plus) dans une aventure nous emmenant à travers 5 biomes.Sortie prévue le 16 novembre sur tous les supports, avec éditions Limitée et Collector.