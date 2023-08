Persona 5 Tactica : une deuxième bande-annonce, et déjà un DLC de programmé pour la sortie

SEGA a diffusé la deuxième bande-annonce de, énième spin-off de l'épisode le plus populaire de la franchise où l'on retrouvera le casting, les compétences et divers fondamentaux comme la fusion de Persona, le tout dans un scénario inédit.Sortie prévue le 17 novembre sur tous les supports, Game Pass inclus, et parce qu'il n'y a pas de temps à perdre, un DLC à environ 15 balles sera disponible dès le lancement, mettant en scène Akechi Goro et Kasumi Yoshizawa, en plus d'un pack d'armes et de persona.