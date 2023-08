Gothic : à défaut du remake, l'original sur Switch

On croise les doigts pour un retour delors de la GamesCom, mais en attendant, voilà que THQ Nordic souhaite se faire un petit billet bonus sur Switch en annonçant dessus un portage de l'original. Mais genre bien d'origine : rien en refonte, rien en remasterisation.Toujours une occasion de parfaire sa culture (on verra à quel prix quand même), et ça sortira le 28 septembre, avec même les honneurs d'une version boîte.