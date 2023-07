Granblue Fantasy ReLink : des nouvelles dans la dernière ligne droite du chantier

L'Anime Expo aurait pu être l'occasion d'une nouvelle présentation en bonne et due forme pourmais cotés vidéos, il faudra se contenter d'une confirmation de Freey au casting, et d'un peu de gameplay en off-screen.L'équipe nous donne néanmoins rendez-vous en août pour davantage de choses avec pourquoi pas une date de sortie (toujours signée pour « cet hiver » sur PC/PS5/PS4) et en attendant, en voici quelques informations fraîches :- Même si le développement est passé des mains de PlatinumGames à Cygames, rien n'a changé pour la tête pensante : le réalisateur Yasuyuki Kaji a toujours été là depuis les débuts du chantier, et a juste quitté Platinum pour rejoindre Cygames.- Cela est totalement accessoire mais sachez que Kaji, par ses nombreux voyages, a eu l'occasion d'être souvent confronté aux fast-food américains : résultat, lui qui devait perdre 10kg en a finalement pris 2. Soutien.- L'équipe répète que malgré les possibilités coop, le jeu sera totalement jouable en solo avec un scénario suffisamment dense.- Plus de 100 quêtes annexes, toutes jouables en solo ou coop.- Il ne devrait plus y avoir de retard : le jeu est complet et aurait même pu sortir, mais le développeur a profité du temps supplémentaire pour ajouter du contenu endgame.- 6 personnages jouables en début de jeu (davantage plus tard, dont Ferry justement).On profite de cet article pour signaler que Nier (aucun rapport avec) rejoindra l'équipe de, donc pour l'heure 3 combattants supplémentaires en plus des 24 de base pour cette refonte incluant un scénario inédit, de nouvelles fonctions sociales, du total cross-play et du rollback netcode dont les effets pourront être mesurés sur consoles du 28 au 30 juillet en bêta ouverte (et même 2 jours avant cela pour une poignée d'élus).Sortie toujours prévue pour cette année sur PC, PS5 et PS4.