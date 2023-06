Du gameplay et des infos sur Towerborne

Le Xbox Games Showcase Extended a également permis d'avoir droit à quelques séquences supplémentaires pour le tout récemment annoncé, collaboration entre l'équipe deet les Xbox Game Studios pour en garantir l'exclusivité PC, Xbox Series et Game Pass en 2024.De loin, on assiste à un action-RPG jouable en coopération, mais de près, c'est un ensemble de mécaniques qui s'enchevêtrent dont celles du rogue-like avec des héros qui peuvent mourir définitivement mais qui à leur retour ne repartiront pas de zéro (on garde quelques acquis grâce aux souvenirs). Les développeurs expliquent que le monde tournera autour du Beffroi, le refuge clé pour les préparatifs avant de partir explorer un monde sans indication, laissant la surprise de la découverte de nouvelles missions et points clés, et un véritable renouvellement vu que l'univers évoluera à chaque saison.