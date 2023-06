Dragon's Dogma II gardera ses principaux atouts dans un monde 4 fois plus grand

Pas de nouvelle bande-annonce pourpour le PlayStation Showcase, Capcom considérant en avoir déjà beaucoup montré mais cela n'a pas empêché le titre de faire partie de l'event de l'éditeur avec un peu de gameplay mais aussi quelques informations, dont voici l'essentiel :- Le monde ouvert sera 4 fois plus grand que dans le premier jeu.- Plusieurs éléments seront désormais destructibles comme un pont ou un mur, idéal donc pour tendre des pièges à certaines créatures.- Le système de pions sera globalement identique : le joueur et 3 pions IA pour l'aider, dont un principal qui pourra apparaître en allié dans le monde d'autres joueurs et revenir avec de l'xp et des objets. C'est de cette façon là que vous choisirez vos 2 autres pions en fonction des situations et de leurs classes.- Comprenez donc que si vous jouez hors-ligne, vous n'aurez donc que 2 personnages à l'écran (vous et votre pion principal).- On découvre dans la vidéo ci-dessous la race Leonins, que vous pourrez choisir si vous le souhaitez.Voilà, c'est tout pour le moment, et nous n'avons malheureusement toujours pas de fenêtre de sortie même si l'avancée apparente du projet laisse entendre une arrivée pour 2024.