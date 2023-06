Persona 3 Reload officialisé avec son trailer

Bon pas de surprise ici vu que la chose avait fuitée plus tôt dans la semaine, mais si vous avez loupé l'information,est bien une réalité comme l'atteste cette bande-annonce sur laquelle Atlus reviendra très bientôt pour lâcher tous les détails, et ça sortira début 2024.PC et les deux supports Xbox sont concernés, en plus du Game Pass Day One, et reste à spécifier si les deux marques concurrentes sont ou non invitées à la fête.