Face à Diablo IV, Path of Exile II donne des nouvelles

C'est en pleine semaine de lancement deque l'un de ses concurrents majeurs,, vient rappeler son existence ou plutôt son chantier avançant dans l'ombre : la dernière fois que nous en avons entendu parler, c'était en novembre 2019 avec déjà la promesse d'une rehausse technique et de multiples révisions sur l'équipement (en plus de nouvelles classes) pour un scénario découpé en 7 actes et toujours la volonté de s'imposer grâce au modèle F2P.Les choses devraient bientôt se concrétiser avec l'assurance de sa présence lors de l'ExileCon du 28 juillet, incluant une date pour la bêta.Rappelons que seul le PC est concerné pour le moment, mais il est tout à fait possible que les consoles soient concernées quand le moment sera le bon, à l'instar du premier épisode.