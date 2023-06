Nous savions déjà que, manga one-shot signé Akira Toriyama, connaîtrait une adaptation dans le cadre de la résurrection de la franchise (un anime CGI est également prévu), et Bandai Namco précise ses plans en déclarant que PC, PlayStation 5, Xbox Series (et PS4) seront les seules concernées. Jusqu'à la Switch 2 (on déconne, on n'en sait rien).Et en voici du coup la première bande-annonce, plutôt fournie en plus d'être fort sympa visuellement.